強颱瑪莉亞逼近 埔鹽糯米搶收先跌2成

颱風逼近，埔鹽鄉糯米產區內割稻機不斷來回穿梭收割稻穀。（記者陳冠備攝）

2018-07-09 21:23

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣埔鹽鄉為全台最大糯稻產區之一，目前進入收割期，但瑪莉亞颱風來勢洶洶，農民未免心血泡湯，今日一早就積極搶割，未料埔鹽鄉農會卻開出每百台斤880元濕榖收購價，價格創近5年新低，收購價格較去年跌2成，比梗稻還低，不少農民擔憂下一個崩盤的農產品就是糯米。

施姓農民表示，今年糯稻收成每分地約1700至2000台斤，比去年增加1成多，但糧商卻趁機壓低濕榖價格，每台斤壓在900元上下，比梗稻公糧價格950元還低，農民只好轉求農會幫忙帶頭提高收購，沒想到農會價格更低，糧商也趁機搶便宜，統一開出880元收購價，比去年降2成，大家都憂心颱風要來，只能無奈先搶割降價求售。

農民陳貽正說，10多年前糯稻未列公糧收購，價格遭盤商控制，每百台斤來只有6、700元，8年前農糧署列為補助後價格才回穩950元上下，去年最高每百台斤還來到1100元，讓農民看到希望，沒想到今年價格跌到880元，擔憂下一個崩盤的農產品就是糯米，希望政府能幫忙提高收購價格。

埔鹽農會供銷部主任黃淑滿說，近年糯稻價格好，不少農民並未申報公糧，轉交付民間糧商，但今年收成暴增，不少糧商拒收，農會基於服務盡量找糧商代收，可是昨日到榖量250公噸，是平日的2.5倍，糧商收不了只能砍價，農會幾經協調，還是守不住910底線，砍到880，對此真的是盡力了，並沒棄農民不顧，將再找方法幫助收購；縣府農業處表示，已呈報糯稻收購狀況給上級，相關補助仍需研議。