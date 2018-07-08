飛安新制！英國出境最多攜帶56公克粉末上機

英國未來將禁止出境旅客隨身行李中放置超量的爽身粉、咖啡包等粉末物品，隨身行李限制只能放置56公克。圖為英國倫敦希斯路機場。（法新社）

2018-07-08 23:40

〔即時新聞／綜合報導〕英國政府未來將禁止出境旅客，在隨身行李中放置超量的化妝品、嬰兒爽身粉、咖啡包、高蛋白等粉末物品，隨身行李限制只能放置56公克的粉末物體，希望防止有心人士將炸藥帶上飛機。

根據《每日郵報》報導，2017年7月15日，2名男子企圖將藏有炸藥粉末的芭比娃娃與絞肉機，帶上1架由雪梨飛往阿布達比的阿提哈德航空（Etihad Airways）客機，原訂起飛後20分鐘引爆，但因行李超重受安檢發現，因此沒有得逞，這讓澳洲、紐西蘭、美國禁止旅客攜帶過量粉末上機。

英國政府也打算跟進這項飛安禁令，規定旅客隨身行李中只能攜帶56公克的粉末，其餘如高蛋白、咖啡包、化妝品等粉末物品只能托運上機，但民眾普遍擔心這項新政策，會使英國出境大廳出現更長的人龍，因為此現象在英國脫歐後已經相當常見。

英國北安普頓大學（University of Northampton）風險韌性暨企業安全學系（risk, resilience and corporate security）副教授希爾斯（Mils Hills）認為，「這些新限制不會對機場安檢產生很大影響，但更可能引起大眾對飛安的重視」。