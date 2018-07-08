護理師毒殺逾20人 殺人動機竟是因為懶得跟家屬解釋！

2018-07-08 23:02

〔即時新聞／綜合報導〕2016年在日本橫濱市神奈川區的大口醫院發生3天內就有2名高齡病患中毒死亡的事件，經警方調查發現病患的點滴內摻有含界面活性劑的消毒水，且手法相當專業，實難以讓人起疑，之後警方循線追查到了院內女護理師久保木愛弓，也意外追出連環殺人事件及行兇動機。

根據日媒報導，2016年6月18日死亡的高齡病患西川惣蔵，以及6月20日死亡的八卷信雄，2人從住院期間就使用過多袋點滴，但是病情都越來越差並死亡，醫生起初診斷為病死。只是之後經司法解剖發現這兩人其實是中毒身亡，也驗出他們吊的點滴含有界面活性劑，於是警方開始介入調查。之後大口醫院在同一年7月到9月間，光是在4樓的病房就有高達48人死亡，但是時任院長的高橋洋一表示，因為當時院內病患多是高齡或是重症患者，所以並未起疑。

經過將近2年的追查，警方鎖定女護理師久保木愛弓為嫌犯，並將其逮捕。而她被捕後也馬上坦承自己就是兇手，且已經用同樣的手法毒殺了20多名病患。至於為何要對這些病人下殺手，原因只是因為如果病人在自己的值勤時間死亡，還要費心跟家屬解釋其死因跟病情，不如將這「麻煩事」丟給同事，才會在同事執勤時間偷偷在點滴裡動手腳。

而久保木愛弓的犯案手法十分專業，幾乎很難讓人發現。警方懷疑，可能還有更多受害者遭到毒殺，只是死者可能都已經下葬或火化，難去確認確切受害人數。