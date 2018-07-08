抗議偷拍橫行 5.5萬名南韓女性上街示威

南韓昨成千上萬的女性走上首爾街頭，呼籲政府打擊偷拍行為。（法新社）

2018-07-08 15:40

〔即時新聞／綜合報導〕南韓昨（7日）有成千上萬的女性走上首爾街頭，呼籲政府打擊偷拍行為，這是南韓有史以來最大規模的女性抗議活動之一。警方估計現場人數約有2萬人，但主辦單位透露至少有5萬5000人參加。

據《BBC》報導，抗議者大多都是10幾歲的少女或20多歲女性，她們是偷拍的主要受害者。這些女孩拿著標語和橫幅，上面寫著「我的生活不是你的色情影片」。

女性示威者高呼，「那些拍攝影片的人、那些上傳它們的人、那些觀看它們的人，所有人都應該受到嚴厲的懲罰！」出席活動的民眾按照主辦方的指示，大多戴著面具、帽子和太陽眼鏡遮住臉。

雖然在南韓發布色情內容是違法的，但網路上經常傳播色情影片與照片。主辦單位指出，南韓女性一直擔心在不知情的情況下被偷拍。

這起抗議活動源自於5月的1個案件，當時有位25歲的女子偷拍了男同事的裸體，上網分享後隨即遭到逮捕。示威者認為警方迅速破案的原因，是因為犯案者是女性，但對於男性偷拍女性的案件，卻以照片張貼在外國伺服器上來推拖。

南韓偷拍犯罪從2010年的1100起，到了2017年暴增為6500多件。自2004年以來，南韓政府已強制要求所有手機在拍攝照片或錄像時，應發出響亮的快門聲，但還是有APP可以消音，更別提那些藏在隱藏角落的針孔攝影機。