太平洋錢鬥！紐澳地位受中國挑戰 砸錢穩固地盤

澳洲內政部長達頓（見圖）表示，紐澳將與鄰近島國簽署的新協議。（歐新社）

2018-07-08 10:51

〔即時新聞／綜合報導〕中國日漸在南太平洋擴張，紐西蘭、澳洲在南太平洋島國的影響力則日益減弱，為了制衡中國，紐澳除了砸錢援助鄰國，也將簽訂新的安全協議，並把太平洋視為「競爭愈來愈激烈的戰略環境」。

外媒報導指出，中國已成為南太平洋的主要金援國，包括巴布亞紐幾內亞，斐濟和萬那杜等國家。紐西蘭則在未來4年內大幅增加了在太平洋地區的援助金額，增加了7.14億紐幣（約新台幣147億元）；身為太平洋島國最大捐助國的澳洲，今年的援助總額就已高達1.29億美元（約新台幣39億元）。

報導指出，澳洲和紐西蘭也將與太平洋島國達成新的安全協議，該協議將在9月的太平洋島嶼論壇上簽署。紐西蘭政府上週五表示，中國在亞洲追求利益，加劇了包括美國在內等其他國家的緊張。紐國政府日前發布《戰略防禦政策聲明》提到，中國正在使其軍隊現代化，並加強其能力，反映中國的經濟實力和不斷增長的領導野心，紐西蘭面臨「複雜的挑戰，其範圍和規模前所未見。」

澳洲內政部長達頓（Peter Dutton）表示，紐澳將與鄰近島國簽署的新協議，是延續論壇國家領袖在2000年簽署的比克塔瓦宣言（Biketawa Declaration），該宣言建立了集體應對區域危機的框架。達頓也警告，「中國正在向世界各地擴展，包括進入我們的地區，雖然我們與中國建立了良好的關係，也希望可以繼續下去，但在我們的地區，我們有責任與鄰居合作。」