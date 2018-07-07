慎防中國竊密！美國防部長訪中 返美前丟掉所有手機、筆電

美國國防部長馬提斯上月底到中國進行為期3日的訪問，據傳，他在離開中國前，更要求所有人上機前必須丟棄所有曾在中國當地連上Wi-Fi的電子裝置，防範中國間諜竊取機密。（法新社）

2018-07-07 23:00

〔即時新聞／綜合報導〕美國國防部長馬提斯（James Mattis）上月底到中國進行為期3天的訪問，不過，有美國媒體報導指稱，美方代表團採取超嚴格的反監聽措施，在離開中國前更要求所有人，上機前必須丟棄所有曾在中國當地連上Wi-Fi的電子裝置，稱這樣做是為了防範中國間諜竊取機密。

美國防部長馬提斯於上月26日至28日出訪中國，這是自2014年以來、也是川普政府首位國防部長訪問中國，馬提斯說，此行將著重促進兩國之間的安全對話。

不過據《華盛頓時報》4日報導，美國代表團隊對這次的訪中行程採取了超嚴格的反監聽措施，因為安全部門官員擔心，會有中國間諜透過Wi-Fi，在美方人員的手機或手提電腦植入病毒或間諜程式，加上當時美方代表團所搭乘的是有「末日客機」之稱的美國空軍E-4B空中指揮機，該機是美軍能應對核戰爆發等緊急戰爭狀況的敏感軍備，美方人員擔心中國利用電子間諜竊取機密，獲遠端監控飛機，甚至攔截有關的核指令，因此嚴令所有隨團人員，包含10名記者，都須在上機前將所有曾在中國當地連上Wi-Fi的電子裝置丟棄。

在美方人員的要求下，隨團人員只能在離開中國時將使用過的手機及筆電丟棄，或是移交給駐在當地的同事使用，因此，有些人在行前就就先備妥兩台電腦，一台專門在訪中期間使用，另一台則在其他時候使用。

雖然中國官媒《環球時報》針對此報導進行嘲笑，以「美記者訪華後扔手機？西方防中國間諜腦洞大開」為題，稱西方記者對「中國間諜技術」的想像力讓人哭笑不得，並指撰寫該則報導的美國記者比爾．格茨（BillGertz）原本就善於「炮製」新聞，許多中國網友也嘲諷美方大驚小怪，乾脆連衣服也脫了。

不過美國其實並非第一個這麼做的國家，據外媒先前報導，澳洲早先也有官員在訪中後發現手機及電腦曾被入侵，因此事後再度訪中前，所有成員都被要求將手機和筆電留在香港。今年稍早澳洲國防部也曾下令，禁止員工在工作手機內下載中國的通訊軟體「微信」（WeChat）。「包括微信在內，一些未經准許的通訊軟體，在國防部的裝置內將不獲支援或保護。」