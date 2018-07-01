七一街頭見！ 香港眾志：自決運動不停步

7月1日是香港主權轉移週年紀念，香港眾志秘書長黃之鋒號召七一街頭見。（圖擷自香港眾志 Demosistō臉書）

2018-07-01 00:39

〔即時新聞／綜合報導〕7月1日是香港主權轉移週年紀念，泛民團體發起「七一」遊行，表達民主和結束中共一黨專政多項訴求。香港眾志於6月30日發表「七一」宣言，強調今後無論在自決或民主運動方面都不會停步，並建議若集結社區力量為民間力量，將有助推動大型社會運動和議會抗爭。

「香港眾志」在占中運動之後成立，代表人物包括秘書長黃之鋒等，他今天在臉書以《七一街頭見！拒絕香港淪陷．立足民間迎戰》為題，分享聲明，他還說，自2014年雨傘運動後，香港社區運動確實增長，而「傘落社區」的口號雖為社區運動注入新力，但仍未能進一步集結，黃之鋒更進一步呼籲，社會該思考如何把社區力量轉化為民間力量。

目前，社區運動大多只能處理各自社區議題或尋求協助，未能進一步集結，並就政治議題進行區內宣傳，甚至發起行動。聲明指出，6名立法會議員被撤銷資格後，議會內外氣氛低迷，抗爭力量不復以往。聲明強調，當議會和民間被中共政權全方位收緊，民間社會的未來路線，更不應該以否定選舉和議會路線為綱領。

香港眾志認為，社運和議會的重要力量來源是民間與社區網絡的支援，現在民間社會和議會陷入惡性循環，「議會的空間收窄，減弱了民間的宣傳和行動；而民間的疲憊和不作為，也令議會抗爭的氣氛急劇消退。」

面對新形勢，香港眾志決意轉型，不再以政黨自居，轉而專注民間工作，正是銳意回應時勢，突破困局。聲明稱，「不論是對於自決運動，還是整體的民主運動而言，以國際連結爭取國際支持、以民間研究組織論述、以組織工作凝聚群眾，我們都不能就此停步」。