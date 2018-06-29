血洗美報社槍手身分曝光 曾告報社誹謗敗訴

2018-06-29 10:45

〔即時新聞／綜合報導〕台灣時間今天凌晨3時許，美國馬里蘭州老牌報社《首都憲報》（Capital Gazette）驚傳槍擊案，共造成5人死亡、多人受傷，槍手隨後被警方逮捕。消息指出，槍手行兇前曾破壞指紋，企圖阻撓警方透過指紋辨別其身分，警方最終透過面部辨識技術成功比對出他的身分，原來嫌犯曾與報社有過誹謗訴訟，遭法院判決敗訴。

綜合外媒報導，嫌犯的身分稍早曝光，是38歲的馬里蘭州居民拉姆斯（Jarrod Ramos），他曾在2011年7月對當地一名女子犯下騷擾罪行，受害者報警後，拉姆斯對犯行坦承不諱。然而，此事後經《首都憲報》報導，新聞內容卻引來拉姆斯不滿，雙方隨後對簿公堂。

《首都憲報》在2011年出刊的相關報導中指出，拉姆斯在網路上騷擾一名女性長達數月之久，接著更打電話給受害者的雇主，試圖害她被解雇，女子最終不堪其擾，選擇報警處理，而拉姆斯被捕後承認了女方的騷擾指控。然而，拉姆斯卻在2012年7月對《首都憲報》提起訴訟，控訴對方報導不實，已對其聲譽造成損害，法院審理有關文件後認為，並無證據證明報社文章中有誤，將此案駁回。

當地警方透露，嫌犯落網時身上搜出長槍、彈藥、閃光彈與煙霧彈，他還在犯行前破壞指尖組織，試圖損壞指紋以隱藏身分，沒想到最終仍不敵現代科技的人臉辨識技術，被警方迅速掌握身分以展開進一步調查。