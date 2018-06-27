天堂夢碎！日男裸居孤島29年 被迫重返文明世界

長崎先生在島上生活了快30年。（圖擷自YouTube）

2018-06-27 08:01

〔即時新聞／綜合報導〕日本一名老翁29年前開始在沖繩一座荒島上體驗裸體生活，不料最近卻因為身體太虛弱，被民眾報警，現在已被迫回到約60公里外的石垣島安置，並且不准他在再回到孤島生活，無緣實現在小島上安息的心願。

綜合外媒報導，日本82歲老翁「赤裸隱士」長崎真砂弓（Nagasaki Masafumi ）在小島生活快30年，在小島上的最後5天，他接受攝影師塞雷索（Alvaro Cerezo）採訪時感嘆，「我不想離開這裡，即使冒著生命危險我也會去保護這個島，我永遠無法找到另一個像這裡一樣的天堂。」

報導指出，長崎先生自1989年就到了沖繩八重山群島中西表島附近的小島「退休」，第一年衣服就被颱風吹光，因此開始以裸體方式生活，生活相當規律，「在文明世界，人們把我當作白痴，並令我覺得是事實，但在這個島上，我不用做人們告訴我要做的事情，一切遵循自然規則，你不能支配自然，所以必須完全服從它。」

長崎提到生活在大自然領悟的人生觀，他認為毒蛇等生物只會在生死關頭才攻擊人類，純粹是為了生存，但人類卻只為一己之私，毫無理由地傷害別人。長崎現在甚至不會捕魚，改每星期去附近的島嶼領取親戚給他的錢買食物。

他強調，「在這個島上不會有悲傷的事情，即使在叢林看到死鳥，也只會感到可憐，那並不是悲傷。」不過最後他仍被迫離開小島，回到石垣島住進由政府提供的房子。

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長崎被迫離開島嶼。（圖擷自YouTube）

長崎生活相當規律。（圖擷自YouTube）