拋開頭巾！伊朗正妹球迷替世足國家隊加油引瘋傳

這張伊朗女球迷照片在網路瘋傳，因為她拋開她身分證上的頭巾，在場邊奮力替球隊加油。（美聯社）

2018-06-25 10:39

〔即時新聞／綜合報導〕世足賽伊朗隊在台灣時間21日晨不敵西班牙，伊朗政府終於解禁，在國內40年來首次允許女球迷入場觀看球賽直播，而在俄羅斯一名伊朗女球迷的照片也瘋傳，因為她拋開頭巾，奮力替自己的國家隊加油。

世足B組小組賽第二輪，伊朗與西班牙在喀山對戰，有近15000名伊朗球迷到場助威，儘管伊朗隊佈下鐵桶陣，但仍在下半場遭到西班牙前鋒科斯塔（Diego Costa）破門，以0:1惜敗，不過場邊的大量伊朗女球迷卻吸引目光，一名伊朗女球迷身上的身分證件照片是戴著頭巾，不過在俄羅斯球場內，她拋開頭巾，露出金色長髮，甚至小露蠻腰在場邊奮力替自己的國家隊加油，有網友將這張照片上傳至Reddit，引發熱烈討論。

而伊朗國內也破例，在40年來首次允許女球迷進入球場，觀看賽事直播，本來在體育場大門準備開放前幾小時，有關當局取消活動，遭到廣大球迷的抗議，最後當局讓步，讓男女球迷湧入場內觀看。

原本伊朗當局稱，僅開放這場與西班牙的賽事，不過體育館相關單位宣布，在台灣時間26日晨對上葡萄牙的關鍵之戰同樣開放球迷入場觀看直播，B組最後一輪，伊朗隊必須在與葡萄牙的比賽中全力搶勝，才有望晉級。