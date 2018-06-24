中國正妹女生遭老師性騷 悲憤跳樓圍觀群眾竟叫好

中國19歲少女在高中遭到狼師性騷，向上舉報後卻被河蟹，在投訴無門下選擇跳樓，但現場卻湧入數百名群眾圍觀，不時傳出歡呼與叫好聲。（圖擷自微博）

2018-06-24 13:55

〔即時新聞／綜合報導〕冷血！中國甘肅西峰市20日下午3時許，1名19歲李姓少女在某間飯店酒店8樓窗台外隨時準備跳樓，飯店前竟湧入數百位民眾圍觀，還不時傳來叫好與歡呼聲，過了4小時後女孩縱身一躍香消玉殞。經過事後調查才發現，少女就讀慶陽市第六中學時遭到狼師性騷，向上舉報後卻被河蟹，在投訴無門下選擇了走上絕路。

綜合中媒報導，李女念高三時，在2016年9月5日突然鬧胃病，班主任吳老師到休息室探望她的狀況時，竟用雙手抱住她的頭部，親吻少女額頭、臉龐與嘴唇，還嚙咬女孩的耳朵，隨後伸手撫摸背部甚至撕開她的衣服。

李女遭狼師猥褻後精神大受打擊，2016年9月6日就被診斷出抑鬱症，在同年10月7日和12月6日自殺未遂。去年6月1日，少女更被診斷出患有創傷後壓力症候群。

至於涉及性騷的吳老師，則在去年5月2日因涉及猥褻被拘留10日，吳嫌當時辯稱用嘴親額頭只是在量體溫，檢方調查後決定不起訴，因為吳男的供詞雖然不合理但情節輕微，至於撫摸背部、撕衣服、咬耳朵則無證據，因此不構成犯罪行為。

少女受辱卻求助無門，事後難以繼續在原學校就學，試過轉學卻還是無法改善精神狀況，最後走上了輕生這條路，但冷血群眾竟在下方圍觀了4個多小時。不少網民得知消息後，痛斥中國民眾太過冷漠、素質太差，有人則感嘆壞人都沒有受到應有的懲罰，卻死了一個清白的少女。

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