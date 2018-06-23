中國打壓伊斯蘭教！ 清真寺要有「中國風」

中國政府日前頒布《關於加強和改進新形勢下伊斯蘭教工作意見》，要求各基層政府單位遏制和糾正伊斯蘭教「去中國化」。（法新社資料照）

2018-06-23 11:57

〔即時新聞／綜合報導〕中國政府日前頒布《關於加強和改進新形勢下伊斯蘭教工作意見》，要求各基層政府單位遏制和糾正伊斯蘭教「去中國化」，甚至還要求中國駐外使領館須積極「教育引導」在境外學習的宗教人員。

綜合媒體報導，總部設在德國慕尼黑的「世界維吾爾代表大會」（簡稱世維會）發言人迪里夏提（Dilxat Raxit）表示，中國政府推行伊斯蘭教中國化，目的是為控制、限制維吾爾人的宗教信仰。當局要求清真寺新建、擴建呈現「中國風格」，但都與伊斯蘭教格格不入。

世維會22日公布中國加強管控伊斯蘭教的機密文件，這份文件名為《關於加強和改進新形勢下伊斯蘭教工作意見》，在4月19日印發，內容要求遏制、糾正伊斯蘭教領域「去中國化傾向」，例如伊斯蘭教活動場所建築、服飾、宗教儀式、經學思想闡釋、阿拉伯語使用等出現「阿拉伯化」等。

另外，這份文件還要求中國駐外使領館「教育引導」在境外學習的宗教人員，防止宗教因素滲透經濟領域、嚴禁「伊斯蘭金融」。迪里夏提認為，中國對穆斯林的打壓，已經從中國境內，延伸到海外。

中國日前頒布「關於加強和改進新形勢下伊斯蘭教工作的意見」。（中央社）