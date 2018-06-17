5歲男童「伸手」撞碎雕塑藝術品 父母要賠400萬

美國一名男童將公開展出的雕塑品摔破，藝術家向他的父母求償13.2萬美元（約新台幣398萬元）。示意圖。（法新社）

2018-06-17 11:28

〔即時新聞／綜合報導〕美國堪薩斯州（Kansas）古德曼夫婦（Sarah Goodman）帶著5歲的兒子出席喜宴時，沒注意到兒子隨手將會場的雕塑藝術品打破，這對夫婦因此被藝術家求償13.2萬美元（約新台幣398萬元）。

綜合外媒報導，這對夫婦上月中帶著5歲的兒子，到堪薩斯州一處社區中心參加喜宴，喜宴會場外擺著一座用鏡子和玻璃製成的雕塑作品「堪薩市的阿芙蘿黛蒂」（Aphrodite di Kansas Cit）。

從曝光的監視器畫面可見，事發當時，夫婦在會場展場內、與友人閒話家常，放任5歲的兒子跑來跑去，男童見到雕塑品、便好奇伸出手「狂摸」，卻讓整座雕塑品摔到地上，雕像嚴重受損，男童臉部、手臂也受到輕傷。

雕塑品的創作者林恩斯（Bill Lyons）認為，雕塑品的頭部明顯受損，初步判斷難以修復、且目前他也不可能再創造出相同的作品。林恩斯解釋，自己花了2年時間，才將「堪薩市的阿芙蘿黛蒂」完成，這件雕塑品的價值約為美金13.2萬元（約新台幣398萬元）。林恩斯決定透過保險公司，轉向社區中心和古德曼夫婦求償。

古德曼收到索求理賠的信件後，認為金額高到有點不合理，他們解釋，夫婦倆當時都在忙著送客，根本沒注意到小朋友在會場內亂跑，他們也沒料到會場會擺出價值這麼高的雕塑品。古德曼夫婦主張，這起意外當地政府也該負責，因為雕塑品摔壞後，害他們的兒子也受傷了。