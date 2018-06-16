回馬槍？ 普廷訪中後 俄國禁止中國公司在貝加爾湖取水

2018-06-16 15:12

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）6月8日抵達北京，與中國國家主席習近平會晤，並展開為期3天的訪問行程，但就在普廷結束訪問中國後，俄羅斯法院14日就下令，禁止中國公司「貝加爾湖龍泉水廠」在湖邊生產瓶裝飲用水，出口中國。

據美國之音（VOA）中文網報導，位在貝加爾湖畔的俄羅斯伊爾庫茨克州（Irkutsk）法院在14日裁決，禁止有中資背景的「貝加爾湖龍泉水廠」在湖邊生產瓶裝飲用水，以及出口到中國。俄羅斯法院對此裁決雖然沒提到是否因「政治因素」所造成，但有分析指出，這起裁決似乎顯示，俄羅斯對中國的威脅仍有所顧忌，所以才會特別警告中國別肖想貝加爾湖地區的相關資源。

報導指出，伊爾庫茨克洲法院則表示，是因為中國公司在生產瓶裝水的質量上違反相關規定，才遭到檢察官提出訴訟，要等到中國公司在生產質量上，符合當局健康衛生標準規範時，才會將禁令解除，

伊爾庫茨克洲法院也提到，中國公司生產瓶裝水的水源是直接從貝加爾湖提取，但其大型工業設備在附近取水時，卻未控制水的品質。而其實當地低一級的法院早先曾對「貝加爾湖龍泉水廠」下達同樣的生產禁令，但「貝加爾湖龍泉水廠」不服提起上訴，伊爾庫茨克洲法院則裁決上訴無效，並維持原判。