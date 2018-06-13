伊朗強迫戴頭巾 印度頂尖女西洋棋手怒退錦標賽

2018-06-13 22:32

〔即時新聞／綜合報導〕印度頂尖女西洋棋手之一日前宣布，她已退出亞洲西洋棋團體錦標賽（Asian Nations Chess Cup），因為主辦國伊朗強迫女性得戴上頭巾。

《法新社》報導，2009年世界青年西洋棋錦標賽的冠軍、29歲的史瓦米那尚（Soumya Swaminathan）在臉書發文說，下個月登場的亞洲西洋棋團體錦標賽的服裝規定侵犯了她的權利。

這位西洋棋女子特級大師（Woman Grandmaster）表示，「我發現伊朗出現在公共場合都必須配戴頭巾的規定，違反了我的基本人權，包括我的言論自由、思想自由、良心和宗教自由權」。

史瓦米那尚說，「看來在目前的情況下，我保護自己權利的唯一辦法，就是不去伊朗」。她批評，國際西洋棋組織的官員在向各國分配賽事時，沒有考慮到選手的權利。

根據伊朗法律，出現在公共場合的女性都必須配戴頭巾，只能露出臉、手和腳，頭巾也應該是「合適」的顏色。

2016年，美國女西洋棋冠軍派基澤（Nazi Paikidze-Barnes）因拒絕配戴頭巾，抵制伊朗德黑蘭的世界錦標賽。2017年，伊朗女西洋棋選手朵莎（Dorsa Derakhshani）因不願戴頭巾，遭伊朗西洋棋協會禁賽。