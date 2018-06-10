金正恩抵星首露面 李顯龍臉書直播會面

2018-06-10 19:00

〔即時新聞／綜合報導〕北韓領導人金正恩今日抵達新加坡後，傍晚前往新加坡總理府，台灣時間晚間6點30分與新加坡總理李顯龍短暫會面，李顯龍還透過臉書專頁直播公開會面內容。

金正恩與李顯龍兩人稍早並肩進入總理府的會談場地，兩人入場後先依序向現場人員問候，直播影像中，可以聽到畫面之外有些用韓語提醒金正恩要問候的畫外音。

兩人對談期間，金正恩也是透過即席口譯，向李顯龍表達他對將至的「川金會」的期許，並說「假如川金會取得成功，那居中協助的新加坡也將會名留青史」。