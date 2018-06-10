反經濟特區租地給中國等外商99年 越南各大城爆抗議

越南人民今聚集在各大城市，手拿標語布條遊行抗議「經濟特區法草案」。（法新社）

2018-06-10 19:20

〔即時新聞／綜合報導〕越南政府擬定於15日通過的「經濟特區法草案」，預計規劃3個經濟特區，供外商租借，最高可達99年。引起民眾相當不滿，越南人今（10）聚集在各大城市，手拿標語布條遊行抗議，與警方爆發衝突，有媒體目擊民眾遭便衣警察強拉上鄰近巴士。在首都河內（Hanoi）至少有12人遭到逮捕。

綜合外電報導，這份「經濟特區法」草案，擬定在北部沿岸的廣寧省雲屯縣（Van Don）、中部慶和省北雲峰縣（Bac Van Phong）及南部堅江省富國島（Phu Quoc）設立3個經濟特區，計畫給予外商租地期限最長延至99年等優惠。這讓民眾認為是圖利外商，尤其是中國企業，引發民眾不滿，質疑這將對國家領土主權、政治、移民管理等問題產生不利影響。

民眾透過網路號召群眾上街，當地今天上午在各大城市如河內、義安（Nghe An）、芽莊（Nha Trang）與胡志明市等地集結，手拿「反對經濟特區法草案」、「即便只有一天也不租給中國！」等標語遊行抗議，卻遭到警方驅離，爆發肢體衝突。

據《法新社》特派員目睹，在河內約有20名抗議人士遭便衣警察拖離並架上鄰近巴士。民眾也透過社群軟體發布現場情形，甚至有抗議人士遭到警方毆打，傷勢嚴重。

越南國會本來預計在15日批准通過這項草案。由於民眾激烈反對，越南國會法律委員會表示，會將外商租地期限最長可達99年的優惠，縮減至50年，特殊情況可申請延期，但最長不超過70年。草案也將延後至年底會議再通過，期間會進一步徵求各界意見。

越南政府預料人民將在今天舉行抗議活動，提前在位於胡志明市的中國領事館架好層層拒馬，並且派駐多名警力駐守，不過抗議人士蔓延在各大城市與街道上，甚至在日本也有越南人民集結表示「越南土地必須由越南人決定」。

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