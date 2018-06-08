15歲以下小朋友哭哭 法國全面禁止校園用手機

法國國會通過法案，將禁止15歲以下學生在校內使用手機。（美聯社）

2018-06-08 16:23

〔即時新聞／綜合報導〕現代人生活已離不開智慧型手機，即便是年紀尚淺的中小學生也是如此。法國政府為減輕科技對學生產生的不良影響，立法禁止15歲以下的學生在校內使用智慧型手機。

綜合外媒報導，法國下議院通過「戒癮」法案，這項政策是法國總統馬克在競選時所承諾，將自9月起禁止15歲以下，即國中、小、幼稚園生在校園任何一處使用手機，即使是休息時間也不例外，這也是法國2010年立法禁止學生在課堂上使用手機後再度加強相關法規。

在議會辯論過程中，馬克宏所屬的「共和前進！」指出，這項立法代表學童在校能夠有合法理由斷開網路世界的連結，免於遭受資訊所帶來的壓力。「共和前進！」原本還主張連學校教師、工作人員都得比照辦理，才能成為學生的榜樣，但這一主張遭自家教育部長布蘭克（Jean-Michel Blanquer）否決，認為禁止學生使用手機已能讓整個社會反思自身使用手機的情況，沒有必要擴大到校內教師。

但左翼政黨社會黨在辯論中舉出實例反駁，點出執政黨聲稱學童會因為沉迷於手機而無法專心學習，但現場就有許多議員坐在位子上心不在焉的使用手機。反對黨則對在影響數百萬學童的情況下，如何確實執行禁令提出疑問，