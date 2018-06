名設計師Kate Spade自殺身亡 死因疑是老公想離婚

全球知名設計師Kate Spade在家自殺身亡。(法新社)

2018-06-07 07:43

〔即時新聞/綜合報導〕全球知名設計師Kate Spade(特絲蓓)於本月5日在紐約家中上吊死亡,引發時尚圈震撼,死因受到關注,據報導,她很可能是憂鬱症發作而自殺,但也有媒體指是丈夫想離婚,她受不打擊而自殺。

綜合媒體報導,今年55歲的Kate Spade,用一條紅色絲巾吊死在住家的臥室內,管家發現報警,當時,她的丈夫安迪(Andy Spade)跟13歲的女兒都不在現場,她還留有一張字條給女兒,告訴女兒「Bea - I have always loved you. This is not your fault. Ask Daddy!」(Bea,不是你的錯。問爸爸吧)。

至於Kate Spade死因,據名人八卦新聞網站TMZ引述警方消息人士稱,Kate Spade跟她丈夫Andy Spade處於分居狀態,正在談離婚,不過,Kate Spade似一點都不想離婚,她在死前數天,情緒已極度低落。

另外,Kate Spade的一位姐妹淘也指出,她患有情緒方面的疾病,但一直拒絕看醫生。

Kate Spade是「Kate Spade」品牌創辦人,由她跟當時的未婚夫Andy Spade一起創辦,事業發展順利,全球約有300家分店,2006年她以24億美元(約720億台幣)出售Kate Spade股權,另創以女兒命名的「Frances Valentine」。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題,勇敢求救並非弱者,社會處處有溫暖,一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線:0800-788995

生命線協談專線:1995。

張老師專線:1980