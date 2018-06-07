名設計師Kate Spade自殺身亡 死因疑是老公想離婚

全球知名設計師Kate Spade在家自殺身亡。（法新社）

2018-06-07 07:43

〔即時新聞／綜合報導〕全球知名設計師Kate Spade（特絲蓓）於本月5日在紐約家中上吊死亡，引發時尚圈震撼，死因受到關注，據報導，她很可能是憂鬱症發作而自殺，但也有媒體指是丈夫想離婚，她受不打擊而自殺。

綜合媒體報導，今年55歲的Kate Spade，用一條紅色絲巾吊死在住家的臥室內，管家發現報警，當時，她的丈夫安迪（Andy Spade）跟13歲的女兒都不在現場，她還留有一張字條給女兒，告訴女兒「Bea - I have always loved you. This is not your fault. Ask Daddy!」（Bea，不是你的錯。問爸爸吧）。

至於Kate Spade死因，據名人八卦新聞網站TMZ引述警方消息人士稱，Kate Spade跟她丈夫Andy Spade處於分居狀態，正在談離婚，不過，Kate Spade似一點都不想離婚，她在死前數天，情緒已極度低落。

另外，Kate Spade的一位姐妹淘也指出，她患有情緒方面的疾病，但一直拒絕看醫生。

Kate Spade是「Kate Spade」品牌創辦人，由她跟當時的未婚夫Andy Spade一起創辦，事業發展順利，全球約有300家分店，2006年她以24億美元（約720億台幣）出售Kate Spade股權，另創以女兒命名的「Frances Valentine」。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980