雪崩斷交危機一週年...美媒：卡達反成最大贏家！

卡達挺過外交危機，成為贏家。（美聯社）

2018-06-07 07:28

〔即時新聞／綜合報導〕海灣國家卡達去年6月5日爆發外交危機，包括沙烏地阿拉伯、阿聯酋、巴林和埃及等國相繼宣布與卡達斷交，不過卡達歷經了1年來的經濟封鎖，雖然承受不小壓力，但專家分析，卡達其實是這場外交戰的大贏家。

美國雜誌《外交》（Foreign Affairs）分析指出，卡達面對4鄰國的封鎖，包括航空、旅遊、金融業都面臨不小壓力，1年之後，卡達不僅渡過了風暴，似乎也成為這場衝突的大贏家。連反卡達國家的官員都不得不承認，卡達正在贏得這場衝突，「小國勝了大國」。

分析認為，卡達被指控支持什葉派叛軍「胡塞組織」（Houthi ）等組織，但美國總統川普今年4月與卡達元首哈馬德（Tamim bin Hamad Al Thani）會晤時，卻讚賞該國「反恐有力」，等於是力挺卡達。也有消息人士透露，卡達斷交危機以來，善用大規模且有效的公關、遊說活動，耗資公關費用達15億美元（約新台幣446億元），有效對沖了沙烏地阿拉伯等國的廣告宣傳效果。

另外，沙烏地阿拉伯新王儲沙爾曼（Mohammed bin Salman）的外交政策被許多人批評，也讓人忽略了該地區的其他問題。至於經濟層面，反卡達的四國儘管對杜哈採取了陸海空經濟封鎖政策，但在很多方面並未有真正發揮作用，像是雖然四國禁止向卡達出口商品，但其實產生的影響有限，因為許多無法購買的產品，還可以用土耳其和伊朗的貨源取代。