孫安佐才剛裁定假釋 又被控聯邦重罪「最重10年」

藝人狄鶯、孫鵬之子孫安佐，3月在美國因揚言攻擊學校，涉嫌恐怖威脅、持有犯罪工具，目前已經認罪，遭法院判處4至23個月徒刑，並在當庭獲法院假釋，現在又被指控涉新罪名。（圖擷取自臉書）

2018-06-07 06:19

〔即時新聞／綜合報導〕藝人狄鶯、孫鵬之子孫安佐，3月在美國因揚言攻擊學校，涉嫌恐怖威脅、持有犯罪工具，目前已經認罪，4日剛獲法院假釋，但聯邦檢方今天表示，孫安佐的案件已經從地方層面升級成聯邦層面，孫以非美國公民持有非法彈藥，屬於聯邦重罪，如果遭法院定罪，最高可判處10年有期徒刑，並將終身無法入境美國。

綜合媒體報導，聯邦檢察官麥史文（William M. McSwain）在當地6日下午3時（台灣時間7日凌晨3時）舉行記者會宣布，日前孫安佐就恐怖威脅罪認罪，遭法院判處4至23個月徒刑，並在當庭獲法院假釋。他說，孫安佐被指控以非移民簽證在美國持有彈藥，若孫安佐遭定罪，將永遠不得入境美國。

麥史文表示，雖然孫安佐聲稱攻擊校園只是開玩笑，但任何人如果做出這種威脅，執法單位都應該嚴肅對待，調查一切線索防止攻擊發生，讓孩童與社會免於受到傷害。麥史文還說，孫安佐並不是無知的小孩，孫曾用iPad查詢武器超過20次。聯邦當局6日對孫安佐提出控罪，將展開30天的調查，並起草起訴書，在此期間仍可以提出額外的新指控。

在美國以非移民簽證持有彈藥，屬於聯邦重罪（felony），最重可處10年有期徒刑。聯邦裁決與德拉瓦郡法院判處的4至23個月刑期各自獨立，但由於德拉瓦郡法院已裁准由聯邦接管本案，以利遣返程序，孫安佐不必在地方監獄服滿4個月刑期。