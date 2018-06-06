輕判性侵案引爆怒火 加州恐龍法官被罷免了

2018-06-06 23:05

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州法官佩斯基（Aaron Persky）因對史丹佛大學前泳將在校園「撿屍」性侵女學生一案，僅輕判6個月，引發民眾怒火。週二，民眾通過公投確定罷免佩斯基，這也是美國自1977年以來，再次有法官被罷免。

綜合外媒報導，佩斯基是聖塔克拉拉郡（Santa Clara County）的法官，2016年3月，佩斯基對被控3項性侵重罪、面臨最重14年監禁的史丹佛學生透納（Brock Turner），判處6個徒刑，透納甚至因「在獄中表現良好」，才短短3個月就獲釋。

佩斯基當時輕判理由是認為重判會摧毀透納的前途，且透納「不會對其他人造成危險」，把最輕至少應判處2年有期徒刑的3項重罪，僅判處6個月徒刑。審判結果立刻成為新聞頭條，引發全美民眾大怒。

史丹佛大學法律學教授道貝爾（Michele Dauber）後來發起罷免連署，今年1月確定進行公投。週二，聖塔克拉拉郡選民以59%贊成票、41%反對票，通過佩斯基罷免案。這是加州自1932年以來，首度有法官被罷免，而美國上次有法官被罷免是在1977年。

在罷免通過後，罷免行動組織和佩斯基都尚未發表評論。罷免行動組織曾表示，他們對佩斯基的判決感到憤怒，「我們想請他離開辦公室」，並指出佩斯基不適合擔任法官。佩斯基先前則表示，他並沒有後悔做出這項判決。