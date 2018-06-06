當眾吻妹挨轟「變態行為」 杜特蒂自曝辭總統條件...

因當眾親吻女性挨批，杜特蒂表態若有足夠的女性反對他，他願意下台。（美聯社）

2018-06-06 14:18

〔即時新聞／綜合報導〕言行時常惹議的菲律賓總統杜特蒂，因日前在訪問南韓時，當眾與菲律賓女移工親吻引發極大批評。杜特蒂表示，如果有足夠的女性簽署請願書要他下台，那他會照辦。

根據《路透》報導，杜特蒂週二結束南韓之旅回國後向媒體表示，「如果有夠多的女性...如果她們連署請願要我下台的話，那我就會下台。」他還說，「在我過去的市長生涯中，親過了無數女性的嘴唇」、「問題在於你們不了解我。」

杜特蒂日前在南韓出席一場有許多菲國移工參與的活動，當時有兩名菲律賓女性被邀請上台，杜特蒂在贈書時先抱住其中一人，並在她的臉頰上親了一下，接著對第二個女孩比了比自己的嘴唇，示意要嘴對嘴熱吻，該女表現出又興奮又害羞的樣子，最後杜特蒂主動嘟出雙唇和她親吻。

這一幕引發外界熱議，女權主義者砲轟這是「變態行為」，菲國總統府發言人羅奎解釋，這是菲律賓文化中可以接受的「輕鬆時刻」，強調該女移工沒有感覺受到侵犯，純屬沒有惡意的「調皮舉動」，但國內的女權團體已在網路上發起「我是女人」（#BabaeAko）運動，向政府表明她們不接受杜特蒂帶有性別歧視的聲明。