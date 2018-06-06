Kate Spade驚傳上吊自殺 凱特王妃、泰勒絲都是她粉絲

美國時尚品牌「凱特絲蓓紐約」（Kate Spade New York）創辦人凱特絲蓓（Kate Spade），驚傳在紐約曼哈頓家中上吊身亡，享年55歲。（美聯社資料照）

2018-06-06 09:31

〔即時新聞／綜合報導〕美國時尚品牌「凱特絲蓓紐約」（Kate Spade New York）創辦人凱特絲蓓（Kate Spade），驚傳在紐約曼哈頓家中上吊身亡，享年55歲。凱特絲蓓當年看見市場缺乏實用時尚包，毅然辭去雜誌編輯的工作，自創品牌，以親民的產品風靡全世界，英國凱特王妃和知名歌手泰勒絲（Taylor Swift）都是愛用者。

綜合媒體報導，凱特絲蓓1986年畢業於亞利桑那州立大學新聞學系後，到紐約《Mademoiselle》時尚雜誌任職編輯，期間她發現市場缺乏既時尚又實用的手提包，1993年與當時還是未婚夫的安迪（Andy Spade）創立「Kate Spade」同名品牌，並以撲克牌的「黑桃」作為品牌標誌，對應「Spade」的英文意涵。

凱特絲蓓以奔放的設計與明亮的用色受到消費者喜愛，並在生活風格（lifestyle）普及以前，就想打造一個生活風格品牌，成為1990年代美國女性當代設計師浪潮的先驅之一，她所設計的手提包比起凡迪（Fendi）與香奈兒（Chanel）更親民，逐漸成為紐約人必備的手提包品牌。凱特絲蓓品牌受到許多名人喜愛，「小天后」泰勒絲、英國凱特王妃和眾多藝人，都是凱特絲蓓的愛用者。

英國凱特王妃穿著Kate Spade粉紅色連身裙。（法新社資料照）