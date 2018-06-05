瓜地馬拉火山爆發增至65死 房舍慘遭泥流掩埋

火山泥流湧入村莊，有民眾走避不及當場慘遭活埋。（法新社）

2018-06-05 09:59

〔即時新聞／綜合報導〕我國中美洲友邦瓜地馬拉的「火峰火山」（Fuego volcano）3日爆發，火山灰噴發至海平面以上4500公尺高空，死亡人數稍早更新至65人，當局緊急撤離3200多名居民，共計有超過170萬人受到波及，是火峰火山逾40年來最嚴重的一次噴發，總統莫拉雷斯宣布全國進入警戒狀態。

綜合外媒報導，火峰火山在當地時間3日中午前爆發，造成第一波災情，岩漿隨後在同日下午4時許流入周邊鄉村社區，燒毀民宅與道路。緊接而來的是火山泥流及土石碎屑，挾帶地勢動能朝下方村莊滾滾流入，當地民眾見狀連忙往高處逃生，但據信仍有人慘遭活埋。

部分災區中火山灰及泥流堆積的情況相當嚴重，高度可達一般平房的屋頂處，甚至有房屋遭泥流掩埋沒頂。事發至今已傳出有65人死亡，由於岩漿溫度高達攝氏700度，多數罹難者遺體因而嚴重毀損，至今僅能辨識出其中13名死者的身分。

瓜地馬拉總統莫拉雷斯已宣布火山噴發災情最嚴重的沙卡德貝格省、奇馬特南戈省、埃斯昆特拉省等3省進入紅色警狀態，全國進入橙色警戒狀態，位於首都瓜地馬拉市的國際機場受火山灰影響一度關閉，將待情況好轉重新開啟。