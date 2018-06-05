路透：AIT下週落成 美國擬派戰艦通過台海！

美軍擬派軍艦通過台灣海峽，不過並未提及派出軍艦型號，也未提到是否為航母。圖為美軍在太平洋海域進行演習畫面。（路透）

2018-06-05 09:18

〔即時新聞／綜合報導〕美國在台協會（AIT）內湖新館下週二（12日）舉行落成典禮，外界盛傳美國高官將來台，不過《路透》報導指出，美國似乎不大可能派出高級官員，主因是落成典禮日期和「川金會」撞期，但可能會派人出席9月的開幕儀式。另外，美國軍方也傳出有意派戰艦行經台灣海峽，此舉被視為川普政府支持台灣的象徵。

《路透》指出，美國正考慮派遣一艘戰艦通過台灣海峽，此舉可能在中美關係面臨貿易爭端和北韓核危機的壓力下，引發中國北京方面的激烈反應，不過可視為美國總統川普支持台灣。報導也提到，今年美國曾計畫派航空母艦通過台灣海峽，但最終未能成真，主因可能是擔心中國反應。最近一次有美軍航空母艦出現在台灣海峽則是在2007年前總統布希執政期間。

此外，有美國官員提到，AIT下週二將落成，但因為時間和「川金會」撞期，美國不大可能派出高級官員。他補充，美方可能會派人出席9月的開幕儀式。

報導指出，川普上任以來，已批准向台灣出售14億美元軍售案，並簽署法案鼓勵美國高級官員訪問台灣，此舉顯然已激怒北京，另外川普還任命「鷹派親台」的波頓（John Bolton）擔任新任國安顧問。