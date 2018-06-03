最美候選人！墨西哥18歲正妹選市長 顏值高超吸睛

寶拉表示：「我因為缺乏經驗而備受質疑，但我認為，市長必須具備領導才能、誠實守信，這比政治經驗還更重要。」（圖擷自twitter）

2018-06-03 13:38

〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥即將在7月1日舉行大選，除了總統，地方政府也將選出首長，其中特帕蒂特蘭市（Tepatitlán）的一位市長候選人年僅18歲，是墨西哥歷史上最年輕的公職參選人，她顏值高、精通多門外語，備受矚目。

綜合外媒報導，去年9月才剛滿18歲的寶拉（Paola González）出來競選墨西哥的特帕蒂特蘭市市長，寶拉的父親是當地綠黨的黨主席，她自述自己從13歲開始就接觸政治，踏入NGO做志工，15歲就成立了自己的基金會，名為「獻出一個微笑當做禮物」（Regala una sonrisa），致力於幫助那些有需要的人。

寶拉顏值高，精通多門外語，除了母語西班牙語外，她還精通英語、法語、葡萄牙語，甚至還會說一些羅馬尼亞語和加泰羅尼亞語。

由於寶拉年僅18歲，外界質疑其缺乏政治經驗，對此寶拉回應：「我因為缺乏經驗而備受質疑，但我認為，市長必須具備領導才能、誠實守信，這比政治經驗還更重要。」她同時強調：「我也沒有偷竊和貪腐的經歷。」

對於為何要參選市長，寶拉說表示，政治官員們稱在特帕蒂特蘭市，年輕人占到總人口的54%，她如果出面參選，勢必能獲取年輕選民的支持，在政治官員極力勸說下，她決定出馬參選。