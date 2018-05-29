杜特蒂警告中國 敢開發南海黃岩島就宣戰

菲律賓總統杜特蒂已就南海問題劃下紅線，假如中國在黃岩島建築設施，以及若有任何國家開發西菲律賓海，那麼菲律賓就會對這些跨越紅線的國家宣戰。（路透）

2018-05-29 14:08

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓總統杜特蒂就是狂！菲國外交部長凱耶塔諾（Allan Peter Cayetano）透露，杜特蒂已就南海問題對中國劃下紅線，假如中國在黃岩島建築設施，以及若有任何國家開發西菲律賓海，那麼菲律賓就會對這些跨越紅線的國家宣戰。

據《美國之音》報導，中國與菲律賓曾互相爭奪黃岩島主權，中國於2012年開始控制該島與附近海域，禁止菲律賓漁民前往捕魚，國際仲裁法庭於2016年裁定中國此舉已違法聯合國海洋法公約。

至於西菲律賓海，則是菲律賓西海岸線以西200海里的經濟海域，包含了中國南沙群島絕大多數的島礁，菲國稱其為斯普拉特利群島。國際仲裁於2016年裁定，中國妨礙菲律賓在該經濟海域行使主權，而且中國在該處擁有的永暑礁、美濟礁等岩礁，不能擁有經濟海域。

菲國內部有部分人士批判杜特蒂政府，在南海問題上對中國太過軟弱，菲律賓外交部長凱耶塔諾於28日反駁，強調未來有一天會公布菲律賓在南海問題上的機密文件。

雖然杜特蒂在2016年上任後，一度和中國越走越近並擱置南海爭議，但中國對國際仲裁的裁定視若無睹，頻頻開發南海島礁並部署武器，因此杜特蒂政府已逐漸開始批判中國的南海軍事化，並回到傳統盟友美國的身邊。