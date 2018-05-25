伊朗領袖開出5點要求 歐洲做不到就破局

伊朗與剩餘簽署國將於本週五舉行會議，最高領袖哈米尼卻開出5點要求，表示若無法以此立場交談則協議破局。（美聯）

2018-05-25 15:23

〔編譯廖振堯／綜合報導〕川普宣布退出伊朗核協議後，剩餘簽署國無不與伊朗積極商討後續發展，以繼續維持協議。但伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）近日針對歐洲簽署國（英、法、德）開出了5點要求，表示若無法以此立場交談，則協議破局。

哈米尼提出以下5點：

1. 歐洲簽署國必須堅決抗議美國違反聯合國安全理事會第2231號決議

2. 伊朗不討論其飛彈系統和地區軍事行動

3. 歐洲簽署國須強力反對美國對伊朗的經濟制裁。

4. 若美國干預伊朗石油出口，歐洲簽署國保證會購買受影響的石油。

5. 歐洲銀行須承諾不與伊朗銀行斷交。

哈米尼表示，如果歐洲無法保證上述立場，那麼協議也對伊朗沒有益處，不排除毀議並加強核武發展。

美國保衛民主基金會伊朗分析師塔勒布魯（Behnam Ben Taleblu）表示：「哈米尼似乎是衝著美國務卿龐皮歐週一提出的「12項基本要求」而來。美國退出協議後，哈米尼便指示總統羅哈尼，必須向歐洲國家施壓，以保證貿易來往。」

伊朗與英、德、法、中、俄各方代表將於本週五在奧地利首都維也納舉行會議，商討伊朗核協議內容及實施辦法，而此5點立場又為磋商加上新的未知數。