川普不只愛發推特還封鎖用戶 美法院：違憲

2018-05-24 15:47

〔即時新聞／綜合報導〕推特用戶若遭到騷擾，可封鎖騷擾方的帳號，但美國紐約聯邦法官日前以「違憲」為由裁定，美國總統川普不能在推特上封鎖其他用戶。

美國哥倫比亞大學騎士第1修正案研究所（Knight First Amendment Institute at Columbia University），去年代表遭川普封鎖的數位推特用戶提出訴訟，稱川普作為政府官員，其推特帳號相當於公共論壇，因此不能封鎖用戶。

《CNBC》報導，美國紐約聯邦法官布赫瓦德（ Naomi Buchwald）23日裁定，按美國憲法第1條修正案，社群網站是特定公共論壇，美國總統川普的公職身份不應阻止他人發表政治意見，因此川普不得在推特上封鎖其他用戶。

白宮目前尚未對裁決結果發表評論。騎士第1修正案研究所則對此裁決表示，「我們感到很滿意，反應出政府應審慎應對新的溝通平台」。

川普從2009年註冊推特，已發佈超過37600則推文，《CNBC》指出，川普至少封鎖了150位能核實身份的推特用戶。

美國憲法第1條修正案規定，國會不得制定有關下列事項的法律：確立1種宗教或禁止信教自由、剝奪言論自由或出版自由，或剝奪人民和平集會及向政府要求伸冤的權利。