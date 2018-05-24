美查獲50萬殭屍網路 幕後組織疑曾干預美總統大選

美國司法部查獲由全球50萬台受感染路的路由器所組成的殭屍網路，指其幕後黑手正是俄羅斯駭客組織「魔幻熊」。（路透）

2018-05-24 15:34

〔即時新聞／綜合報導〕美國司法部於美東時間週三（23日）公布一份報告，指當局已查獲一個駭客控制「殭屍網路」的網域，此殭屍網路是由50萬台遭感染的企業、家用網路路由器構成，據信被俄羅斯情報相關駭客所掌握。

綜合外媒報導，名為「VPNFilter」的殭屍網路受一著名駭客組織所控制，該組織名稱多變，曾先後被稱為APT28（高度持續威脅28）、Pawn Storm（兵風暴）、Sandworm（沙蟲）、Fancy Bear（魔幻熊）及Sofacy Group等。

此駭客組織透過殭屍網路對眾多政府及重要基礎建設產業進行攻擊，其中包括供電網路、歐洲安全暨合作組織（Organization for Security and Co-operation in Europe）及世界反禁藥組織等機構。

美國情報機構更表示，該組織曾在2016年美國總統大選期間駭入2黨電腦系統，從中竊取相關情資，並選擇保留共和黨的資訊，同時把民主黨方面的資訊轉交維基解密（WikiLeaks），以拉抬川普聲勢。

這份由司法部公布的文件並未明指該組織的幕後黑手，但美國情報單位過去曾將此駭客組織與俄國的軍事情報局（GRU），許多民間網路安全組織也曾做出類似論述。在這次的行動中，司法部強調已授權聯邦調查局（FBI）對「VPNFilter」殭屍網路中受感染的網域進行調查，並查封部分涉及控制系統的網域。