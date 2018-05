美查獲50萬殭屍網路 幕後組織疑曾干預美總統大選

美國司法部查獲由全球50萬台受感染路的路由器所組成的殭屍網路,指其幕後黑手正是俄羅斯駭客組織「魔幻熊」。(路透)

2018-05-24 15:34

〔即時新聞/綜合報導〕美國司法部於美東時間週三(23日)公布一份報告,指當局已查獲一個駭客控制「殭屍網路」的網域,此殭屍網路是由50萬台遭感染的企業、家用網路路由器構成,據信被俄羅斯情報相關駭客所掌握。

綜合外媒報導,名為「VPNFilter」的殭屍網路受一著名駭客組織所控制,該組織名稱多變,曾先後被稱為APT28(高度持續威脅28)、Pawn Storm(兵風暴)、Sandworm(沙蟲)、Fancy Bear(魔幻熊)及Sofacy Group等。

此駭客組織透過殭屍網路對眾多政府及重要基礎建設產業進行攻擊,其中包括供電網路、歐洲安全暨合作組織(Organization for Security and Co-operation in Europe)及世界反禁藥組織等機構。

美國情報機構更表示,該組織曾在2016年美國總統大選期間駭入2黨電腦系統,從中竊取相關情資,並選擇保留共和黨的資訊,同時把民主黨方面的資訊轉交維基解密(WikiLeaks),以拉抬川普聲勢。

這份由司法部公布的文件並未明指該組織的幕後黑手,但美國情報單位過去曾將此駭客組織與俄國的軍事情報局(GRU),許多民間網路安全組織也曾做出類似論述。在這次的行動中,司法部強調已授權聯邦調查局(FBI)對「VPNFilter」殭屍網路中受感染的網域進行調查,並查封部分涉及控制系統的網域。