加拿大台灣人社團 譴責加航改台灣名稱

加拿大台灣人社團今天針對加拿大航空（Air Canada）更改台灣名稱，發表中英文聲明，嚴厲譴責加航為商業利益不顧國際道義，向中國磕頭的行為。圖為加拿大航空。（加拿大航空提供）

2018-05-24 13:34

〔中央社〕加拿大台灣人社團今天針對加拿大航空（Air Canada）更改台灣名稱，發表中英文聲明，嚴厲譴責加航為商業利益不顧國際道義，向中國磕頭的行為。

聲明強力要求加航，立即將官網中的台灣名稱更正回來，否則不排除串連加拿大各地台灣移民及台灣國內團體發起杯葛行動，集體抵制加航。

聲明並呼籲加拿大政府，面對中國無理施壓加拿大企業時，應採取更堅強的立場，有效保護加拿大企業。

包括加拿大台灣同鄉會、結合15個台僑社團的多倫多台灣人社團聯誼會，以及加拿大台灣人權協會，今天共同聲明指出，很遺憾加航公司屈服於中國壓力，14日起將官網訂位系統飛往台北航班改為「台北，中國」（Taipei，CN），加拿大台灣人社區為此深感憤怒。

聲明強調，台灣是民主、自由、法治的主權獨立國家，從不曾隸屬中華人民共和國。中國聲稱台灣是中國的一部分，只是一廂情願，沒有任何國際法依據。

聲明表示，加拿大政府也從未承認台灣是中國的一部分。