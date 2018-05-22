新知》1天1顆雞蛋 可能降低心血管疾病死亡風險！

中國北京大學醫學部公共衛生學院研究顯示，每天食用雞蛋的民眾心血管疾病死亡風險降低18％。（資料照）

2018-05-22 11:52

〔即時新聞／綜合報導〕「1天1蘋果，醫生遠離我」的俗語，可能要改成「1天1雞蛋，醫生遠離我」了！一項針對中國40多萬名成年人的研究表明，與沒有吃蛋的人相比，每天食用雞蛋的民眾心血管疾病死亡風險降低18％。

據《CNN》報導，北京大學醫學部公共衛生學院，為了瞭解雞蛋和心血管疾病之間的關係，追蹤了41萬6213名未曾被診斷出癌症、心血管疾病或糖尿病的民眾。這些年齡在30歲至79歲之間的受試者中，有13％以上的人每天吃雞蛋、超過9％的人則說他們沒有吃或很少吃雞蛋

在接近9年的追蹤時間裡，研究團隊專注在心血管疾病上，因為這是中國人主要死因之一，而且佔總死亡率的一半。研究期間，有9985人死於心血管疾病，另有5103人發生冠狀動脈問題，還有8萬4000人被診斷出患有心臟病。

交叉分析後發現，每天吃1個雞蛋的受試者，發生出血性中風的風險降低26％、中風死亡風險降低了28％、罹患缺血性心臟病風險降低12％。從研究結果來看，適度食用雞蛋，也就是每天至少1次，與心血管疾病的發病率較低有關，全篇研究論文已刊登在《心臟醫學期刊》。

加拿大阿爾伯塔大學農業生命與環境科學助理教授理查德（Caroline Richard），分析這份論文後，認為研究人員採用的是觀察性方法，不能顯示雞蛋和心臟病風險之間的直接原因和影響，而且有些調查指出，雞蛋可能會增加糖尿病風險。

即便如此，理查德仍指出，就其它的研究文獻來看，每週吃6至12顆雞蛋，並不會增加心血管疾病的危險因素，例如血糖升高、發炎和膽固醇升高等等，和北京大學醫學部公共衛生學院這份研究有異曲同工之處。