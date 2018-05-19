好暖心！女童患病「鬼剃頭」 全校師生跟她一起戴假髮

艾莉（左1）因為生病掉髮，最後全部剃掉。同學與老師暖心跟著一起帶粉色假髮，鼓勵艾莉。（圖擷取自Katie Thompson推特）

2018-05-19 23:26

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名6歲女學童因為罹患了俗稱「鬼剃頭」的病，頭髮開始持續脫落，最後無奈只好剃了光頭。女孩平時外出都會戴頂粉紅色假髮，讓人暖心的是，學校老師為了不讓女孩覺得自己和大家不一樣，便偕同所有同學為她定了一個「粉紅假髮日」。

根據外媒報導，住在美國麻薩諸塞州（Massachusetts）的艾莉（Ellie Atherton），在去年家人發現她頭頂突然一塊一塊的長不出頭髮，還一直掉髮，而後被診斷出罹患圓禿，俗稱「鬼剃頭」。一直到今年4月初，艾莉的頭髮幾乎都掉光了，其母親琳賽（Lindsay Atherton）索性為她剃光所有頭髮。因為生病自卑的艾莉，家人為了讓她重拾笑容，特地幫她買了頂粉色假髮，讓她出門能夠更自信一些。

而艾莉就讀的沃倫小學（Warren Elementary School）的師生以及學生家長，早先就知道艾莉的情況，暖心的他們決定鼓勵艾莉，將本週二定為「粉紅假髮日」。當天所有師生都戴上各種粉色假髮，男學生則是噴上粉色染劑，校園裡洋溢粉色氣息。

琳賽非常感動大家如此用心與溫暖，她表示艾莉之前有著一頭讓人稱羨的美麗金髮，雖然因為生病脫髮，但是有這麼一群人支持，讓她不會再覺得孤單和自卑。而「粉紅假髮日」被分享到推特後，讓不少網友相當感動，頻讚這所學校的師生都非常溫暖。