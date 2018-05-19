哈利王子與梅根世紀大婚 直播看這裡！（不斷更新）

梅根婚禮的白紗是由知名設計師Clare Waight Keller設計。（路透）

2018-05-19 18:48

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〔即時新聞／綜合報導〕英國哈利王子與美國女星梅根馬克爾大婚將於今日英國時間中午12時（台灣時間晚上7時）舉行，英國王室已於當地時間中午11時（台灣時間晚上6時）開放直播，正式婚禮預計將進行1小時，結束後新人將會搭乘馬車遊行。

（以下時間皆為台灣時間）

19：23

英國肯辛頓宮（Kensington Palace）稍早透過官方推特公布，梅根婚禮的白紗是由知名設計師Clare Waight Keller設計。

19：15

美國女星梅根在英國王儲查爾斯陪伴之下走入聖喬治禮拜堂，查爾斯將梅根送到哈利王子身側，兩人並肩站在溫莎教長康納（David Conner）面前，溫莎教長康納擔任本次王室婚禮的主持人，梅根看起來較為輕鬆自在，相較之下哈利王子反而神色有點緊張。

綜合媒體報導，今日英國哈利王子與梅根馬克爾的婚禮，已於英國時間上午9時陸續開放觀禮嘉賓與民眾入場，包含知名演員湯姆哈迪（Tom Hardy）、喬治克隆尼（George Clooney），與美國脫口秀主持人歐普拉（Oprah Gail Winfrey）等人皆受邀出席典禮。而女星梅根馬克爾的父親湯瑪斯（Thomas Markle），由於醜聞與個人健康因素，將不出席今日的婚禮。

本次婚禮預估會吸引超過10萬民眾到溫莎城堡一睹王室大婚的風采，約有600名賓客收到婚禮請帖、200名貴賓被邀請參加婚禮晚宴，另外有1200名幸運的普通民眾獲邀進入城堡內觀禮，雖然王室並未對外公開婚禮花費，但根據英國的婚禮企劃網站「Bridebook.co.uk」估算，這場婚禮的花費可能高達3200萬英鎊（約新台幣12.9億元）。

以下為先前公開的婚禮流程（括號內為台灣時間）：

11：20（18：20） 英國皇室家族成員將以步行或乘車方式抵達，接著再進入聖喬治禮拜堂。

11：45（18：45） 新郎哈利王子及哥哥，同時也擔任伴郎的威廉王子抵達。

11：55（18：55） 英女皇伊莉莎白二世將為皇室最後一名成員抵達。

11：59（18：59） 新娘梅根馬克爾及母親朵瑞亞（Doria Ragland）抵達。

12：00（19：00） 婚禮開始，預計進行1小時。

13：05（20：05） 婚禮結束後，新人將搭乘馬車遊街，預計遊行25分鐘；沿途將經過商業大街（The High Street）、溫莎鎮，最後再經綠地大道（Long Walk）返回溫莎城堡。

13：30（20：30） 英國女皇將在聖喬治大會堂，招待受邀參加婚禮的佳賓。

19：00（次日凌晨2：00） 新郎父親查爾斯王子，將在在佛洛哥摩莊園舉行私人晚宴，邀請佳賓喝喜酒。

美國女星梅根與哈利王子並肩站在溫莎教長康納面前，哈利王子神色有些緊張。（圖翻攝自The Royal Family Youtube）

英國哈利王子與美國女星梅根馬克爾大婚將於今日英國時間中午12時舉行。圖為獲邀出席婚禮的演員喬治克隆尼（圖右）與其妻子。（路透）