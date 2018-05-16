王岐山任外事委員 外媒：中國外交或轉守為攻

中國國家副主席王岐山15日在北京會見美國工商界代表，希望雙方能夠「合作共贏」。（路透）

2018-05-16 16:14

〔即時新聞／綜合報導〕中國昨天召開外事工作委員會第一次會議，由國家主席習近平親自主持，副主席王岐山也在會上確定擔任中央外事工作委員會委員。外媒分析指出，從王岐山過去的作風看來，這項人事任命可能代表中國將在外交議題轉守為攻。

《德國之聲》引述新加坡南洋理工大學副教授李明江的說法，指中國國家副主席向來無實權，而中國官媒《新華網》廣加報導王岐山新任外事委員會委員一事，是為了凸顯他在外交決策上極具分量。他說，王岐山在對外事務方面極有經驗，為人果決的形象相當鮮明，執行政策力度大，確是該職位的適合人選。

由於美中關係因貿易戰陷入僵局，王岐山任外事委員一事勢必引起各界聯想，李明江分析指出，王岐山將會考慮大局並保持總體穩定，但在個別問題上將會利用戰略思維擴大與美國的博弈與競爭，進而維護中國利益。

王岐山15日也針對美中關係發言，稱中美雙方應秉持「合作共贏」的本質，進而透過對話協商解決存在的分歧，他承諾，中國將進一步深化改革並擴大開放，不斷改善貿易投資環境，藉以推動中美經貿關係穩定健康發展。