16國成目標！ 美報告：中國用「一帶一路」控制多國

哈佛大學提供給美國國務院的一份報告指出，中國強推的「一帶一路」計畫，其實是向周邊弱小國家的「戰略貸款」，造成多國債台高築。（路透）

2018-05-16 07:41

〔即時新聞／綜合報導〕哈佛大學提供給美國國務院的一份報告指出，中國強推的「一帶一路」計畫，其實是向周邊弱小國家的「戰略貸款」，造成多國債台高築，進而成為最大債主的中國趁機藉此獲得地區戰略資源。

《美國之音》報導，這份報告由哈佛大學教授艾利森（Graham Allison）提出，主要分析中國戰略如何影響美國在亞太地區的影響力，並列出16個中國的「目標國」，這些國家先接受中國數百億美元的貸款，後來無法支付，然後中國就會利用這些債務換取其他戰略資源。

16個國家包括菲律賓、柬埔寨、寮國、泰國、馬來西亞等國。報導提到，過去像是巴基斯坦和斯里蘭卡因為深陷債務，政府已經將關鍵的港口或是軍事基地割讓給中國，在泰國等國家，中國則還未利用自己的「債務槓桿」。

報告認為，中國為這些國家提供貸款，使得這幾國成為中國在東南亞聯盟的「代理人」，這會有利中國在南海的主權爭議。分析認為，中國的方法「相當具有持久性」，先是根據「一帶一路」計劃，進行基礎設施投資，然後提供更長期的貸款並放寬還款期限，這對很多經濟較弱和管理不佳的政府來說非常有吸引力。

報告也提到，中國的「戰略貸款」也可能削弱美國在亞洲的力量，有分析認為，中國在南太平洋島國的經濟控制，可能會讓中國軍隊進入到美國海軍巡邏的國際水域內的港口和機場。