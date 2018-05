馬哈地公布新內閣成員 華裔林冠英出任財長

2018-05-13 00:10

〔即時新聞/綜合報導〕馬來西亞新任總理馬哈地(Mahathir Mohamad)12日召開記者會,率先公布3位部長名單,其中財政部長一職由目前擔任檳城首席部長的華人林冠英出任,創下44年來首次由華人擔任此一要職紀錄。對此,林冠英強調自己是馬來西亞人,不會以華人自居。

綜合媒體報導,曾是銀行家、且具有專業會計師認證的民主行動黨秘書長林冠英,自2008年上任檳城首席部長,以成功的經濟政策將經濟成長率在馬來西亞墊底的檳城,在2014年逐漸躍升為全馬來西亞人均所得最高的區域。不過,林冠英曾在馬哈地首次擔任總理期間,於1987年及1998年分別因政治鎮壓事件及煽動叛亂被判刑入獄。

對於成為大馬44年來首名華人財政部長,林冠英在記者會上直言「我不以華人自居,我是馬來西亞人(I don’t consider myself as a Chinese. I’m a Malaysian)」,在場人士隨即報以掌聲。林冠英也誓言,上任後將重新檢視所有不利馬來西亞的合約,確保馬國人民權利受到保障。馬來西亞財政部長一職,自1974年以來,都是由穆斯林族裔擔任。

馬哈地政府原先預計公布10位部長名單,不過最後僅公布財政部長林冠英、前副首相慕尤丁(Muhyiddin Yassin)接內政部長及誠信黨主席莫哈末沙布(Mohamad Sabu)出任國防部長。

馬哈迪表示,其餘22名內閣成員,將在未來1週內陸續公布,可以確定的是,他的副總理將會點名旺阿芝莎(Wan Azizah Wan Ismail),她將成為馬國首位女性副總理。