女童挨罰媽嗆老師 釣出書記爸自爆：孩子的媽出軌已離婚

2018-05-13 00:08

〔即時新聞／綜合報導〕昨日在微博上流傳一張微信對話截圖，內容為某位署名為「嚴某某媽媽」的家長在群組內大罵「陳老師」，要求老師必須當著全校師生對女兒道歉，否則要通知老師的「集團領導」，要求他們解釋「對嚴書記的女兒說這話是什麼意思」，之後這名媽媽更聲稱，學校決定將這名老師開除。這些對話引發許多網友追問，到底誰是嚴書記？不過，之後嚴書記出面聲明，因為「嚴某某媽媽」先前出軌，早已經與對方離婚，並強調自己對這些爭議事先毫不知情。

中媒報導指出，四川的金蘋果幼兒園有名女童在校經常打同學，陳姓老師處罰她自己一個人坐，之後更向其他老師抱怨，不料，陳姓老師誤將訊息傳到家長群組，引發自稱是嚴姓女童的媽媽在群組飆罵，「你馬上在全班當著所有的師生給嚴某某道歉，否則，我通知你們集團領導來給我解釋你對『嚴書記』的女兒說這話是什麼意思！」之後這名媽媽更要求學校開除這名老師，雖然幼兒園有一些老師登門道歉，但這名媽媽卻不開門，甚至還聲稱學校方面已決定要開除這名老師。

之後多張群組截圖流出，在網上瘋傳，網友對「嚴書記」的真實身分大感好奇，不少網友懷疑是一名四川省地級市的市委副書記，但就在外界好奇的同時，「嚴書記」也已經就這件事向省委組織部作出澄清，之後便傳出一份「嚴某某輿情的情況報告」，內容中指出，嚴姓女童的母親是自己的第二任妻子，但因對方在長期分居期間出軌，兩人早在2013年12月就已經離婚，女童則是和媽媽一起生活，他對於這起事件的發生過程毫不知情。這番宣告也讓網友更加議論紛紛，甚至吐槽這名媽媽根本是狐假虎威。

幼兒園事後發出公告，強調校方的教學工作正常進行，且沒有教師被開除。對於該名家長宣稱自己女兒是被內定錄取一事，校方也強調「此言論嚴重不實，請大家理性甄別」。