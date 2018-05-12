川震10年家長要「豆腐渣」真相 香港記者採訪竟遭暴打

2018-05-12 22:17

〔即時新聞／綜合報導〕今天（12日）是中國汶川強震10週年，雖然官方定調以「感恩日」來紀念，仍有許多受災戶並未放棄向政府追究責任。一群家長聚集在當年倒塌的都江堰聚源中學，哀悼並要求政府公開「豆腐渣」工程的真相，香港記者到場訪問時，竟遭到2名男子毆打，聚源中學隨後也遭到封鎖。

綜合媒體報導，今天有200多名家長在都江堰聚源中學的舉行震災紀念活動，他們的子女因為校舍「豆腐渣」工程，在震災中罹難。部分香港媒體記者也到場採訪。

其中，《商業電台》記者雷子健在完成訪問後，突然出現2男1女惡狠狠地衝向他的座車，試圖將他拉出車，並搶走器材，死難學生的家長見狀，出面保護記者。

另一名《有線新聞》記者陳浩暉目睹過程，試圖進行拍攝，也被2名陌生男子拖到一旁毆打，腹部、頭部都遭到重擊，手腕也流血。隨後聚源中學一帶也遭到封鎖，任何人都禁止靠近。

死難學生家長魯碧玉指出，今天的活動中家長拉起布條，要求政府嚴懲豆腐渣工程相關人士，當時就有很多便衣人員在一旁監視。魯碧玉認為記者之所以遭到毆打，顯然當局心虛，對豆腐渣工程有所隱瞞。

傍晚之後，四川省當局罕見地安排涉嫌打人的2名男子，在鏡頭前向陳浩暉道歉。2人宣稱是因為有親人在汶川大地震遇難，認為記者拍照感覺像是揭他們的傷疤，才會出手打人。都江堰外宣辦主任劉洪，也向香港媒體及陳浩暉道歉，陳浩暉則當場表示接受。