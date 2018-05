學生集資買夢幻球鞋謝師 感動影片推特熱傳

2018-05-12 20:59

〔即時新聞/綜合報導〕美國一位老師在亞利桑那州一所中學任教10多年,將在今年離開該學校。他的學生們為了感謝老師,大家集資買了禮物送給老師,讓他相當感動。

綜合外媒報導,美國中學老師喬(Joe Lara)在山谷基督教中學(Valley Christian School)教書長達10多年,是許多學生最愛的老師,他將在今年離開該學校。由於學生們知道喬一直很想要一雙要價190美金(約5600台幣)的2016年款藍色喬丹球鞋,他們於是籌錢買了這雙鞋送給老師當作生日禮物。當喬打開禮物時相當感動,更不斷直呼,「不可能!」、「天啊!」

一位該中學的學生將這段影片上傳推特,結果吸引超過600萬人次觀看。許多網友看到後都留言大讚,「這些學生太棒了!」、「做得好。」不少人都認為,這位老師確實值得拿到這樣的一雙鞋。

後來就連喬丹球鞋的官方都看到這段影片,並在推特上留言稱讚喬,「謝謝你對未來世代的付出。」這讓喬知道後相當開心。

相關影片請見:

since our teacher is leaving and today is his birthday we got him his dream shoes he talks about everyday ❤️❤️ pic.twitter.com/D9OHi6rkf7