學生集資買夢幻球鞋謝師 感動影片推特熱傳

2018-05-12 20:59

〔即時新聞／綜合報導〕美國一位老師在亞利桑那州一所中學任教10多年，將在今年離開該學校。他的學生們為了感謝老師，大家集資買了禮物送給老師，讓他相當感動。

綜合外媒報導，美國中學老師喬（Joe Lara）在山谷基督教中學（Valley Christian School）教書長達10多年，是許多學生最愛的老師，他將在今年離開該學校。由於學生們知道喬一直很想要一雙要價190美金（約5600台幣）的2016年款藍色喬丹球鞋，他們於是籌錢買了這雙鞋送給老師當作生日禮物。當喬打開禮物時相當感動，更不斷直呼，「不可能！」、「天啊！」

一位該中學的學生將這段影片上傳推特，結果吸引超過600萬人次觀看。許多網友看到後都留言大讚，「這些學生太棒了！」、「做得好。」不少人都認為，這位老師確實值得拿到這樣的一雙鞋。

後來就連喬丹球鞋的官方都看到這段影片，並在推特上留言稱讚喬，「謝謝你對未來世代的付出。」這讓喬知道後相當開心。

相關影片請見：