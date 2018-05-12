「買爆米花堵女人嘴」 《復仇者3》影城廣播挨轟歧視

通遼萬達影城日前在《復仇者聯盟3》放映前播放一段歧視女性的廣播內容惹議。（圖擷自《通遼萬達影城》官網）

2018-05-12 13:07

〔即時新聞／綜合報導〕電影《復仇者聯盟3：無限之戰》全球票房開出好成績，網路上也掀起漫威迷一陣討論。但昨日卻有中國網友指出，中國通遼萬遼影城在電影放映前，播岀一段歧視女性觀眾的廣播，指出「敬告男性多買點爆米花堵住女人的嘴」，讓民眾聽了相當不滿。

中國一名網友透過《微博》指出，日前到通遼萬遼影城看《復仇者聯盟3》，沒想到在電影開演前，卻聽到影城播放一段歧視女性的廣播，內容說道，「敬告各位女性不要在看電影的時候打擾你的男性詢問超級英雄的名字，也敬告各位男性多買點爆米花、可樂，堵住你的女人的嘴。」

該名網友痛批影城歧視，內容曝光後網友也紛紛留言表示，「根本歧視女性，說得好像這部電影只有男人能看」、「自以為有趣」、「都什麼年代了，還以為只有男生看漫威嗎」。對此，通遼萬遼影城昨晚也發出聲明道歉，「通遼萬遼影城在播放的影片觀影提示信息中，因不恰當的表達引起各界影迷的關注，在此向廣大影迷致以最誠摯的歉意」。

一名網友指出，日前到通遼萬達影城看電影，卻在放映前聽到影成播放一段歧視女性的廣播內容。（圖擷自冬菇凉喵喵喵呜《微博》）