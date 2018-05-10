印尼監獄大暴動！5警遭割喉慘死 IS聲稱戰士「參戰」

印尼警方在10日上午突擊，150多名囚犯投降。（路透）

2018-05-10 23:51

〔即時新聞／綜合報導〕本月8日晚間，印尼雅加達郊區德波（Depok）的Mako Brimob監獄發生暴動，囚犯群起與警方對峙長達36個小時。最後這起暴亂於10日上午結束，參與暴動的囚犯悉數向警方投降，整起事件造成5名警察及1名囚犯死亡。

根據外媒報導，這場動亂的死者，其中5名隸屬於印尼反恐特警隊Densus 88，他們都在暴動中慘遭割喉慘死。警方發言人伊克巴爾（Brig Gen Muhammad Iqbal）說，這起暴動起因於，一名囚徒不滿被Densus 88特警隊成員要求檢查家人探視帶來的東西，於是煽動其他人暴亂，將警察扣為人質，還硬闖監獄槍械庫，搶走武器，衝突情況瞬間加劇。

這些囚犯在週二晚間10點左右，就已經控制住監獄部份地區，並與警方對峙，經過好幾個小時談判，釋放了一名警察人質。之後在10日上午，警力集結突擊監獄，控制局面，警察局副局長傑伊夫魯丁（Gen Syafruddin）也證實，所有囚犯都乖乖投降，動亂落幕。

這起事件共有150多名囚犯參與，這些犯人大多是「Jamaah Ansharut Daulah」（JAD）的成員、極端組織伊斯蘭國（Islamic State, IS）的支持者。伊斯蘭國也透過阿瑪克通訊社（Amaq News Agency）宣稱，他們的戰士也參與了這次暴動，但是印尼警方反駁說，這只是小糾紛所引起的，與伊斯蘭國無直接關係。

暴動發生後，有印尼網友在推特上發文，標籤#KamiBersamaPolri（我們支持國家警察），向所有在這次事件罹難的警察致哀，期許當局能夠更勇敢的面對恐怖勢力。