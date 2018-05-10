見風快轉舵！ 微博、騰訊、愛奇藝紛紛響應「自查自糾」

騰訊、微博、愛奇藝等綜合性視訊網站，在近日中國政府的強權壓力下，陸續響應管理要求「自查自糾」，以免遭受波及。（路透）

2018-05-10 21:43

〔即時新聞／綜合報導〕上月起，中國政府開始嚴格控管影音、直播等網路媒體，連充滿童趣的英國卡通「佩佩豬」也受害。中國廣電總局今（10）發聲明報告，近1個月來已有多家影音網站在審查後下架或關閉，微博、騰訊、愛奇藝等網站則「紛紛響應管理要求」自查自糾，攔截問題資訊1350多萬條。顯示知名影音平台也在中國政府的強權壓力下，快快「見風轉舵」，以免遭受波及。

綜合媒體報導，據統計，微博、秒拍、好看視訊、好兔視訊、快視訊、虎牙、鬥魚等短視訊和直播網站以及騰訊視訊、優酷、愛奇藝等綜合性視訊網站，在近日中共以強硬手段橫掃網路世界之際，陸續響應管理要求，組建專項清查團隊，集中對涉黃、格調低俗、宣揚暴力、惡搞經典、歪曲歷史、非法剪輯拼接等問題節目進行清理。

打著「自查自糾」的口號，據中國廣電總局的聲明指出，目前共計自査清理下線問題影音視訊節目150餘萬條，封禁違規帳戶4萬餘個，關閉直播間4512個，封禁主播2083個，攔截問題資訊1350多萬條。同時，各家網站還新增敏感關鍵詞庫8800餘條，升級帳號管理措施，應用人臉識別技術進行用戶認證等。目的就是要遏制問題節目的再次傳播。

這一連串的影音嚴審風波，呼應中共總書記習近平4月曾在中國全國網路安全和資訊化工作會議上強調，要加強中共中央對網路資訊工作的集中統一領導，「決不能讓互聯網成為傳播有害信息、造謠生事的平台」。可以看出中國政府將對網路資訊的控管更加嚴密。