驕縱千金拖累 韓航旗下廉航恐被撤照

南韓大韓航空二千金趙顯玟（圖）「潑水門」醜聞影響廣泛，連韓航旗下的廉價航空「真航空」（Jin Air）也面臨撤照危機。（美聯社）

2018-05-09 20:55

〔即時新聞／綜合報導〕南韓大韓航空二千金趙顯玟「潑水門」醜聞影響廣泛，除了讓自己和姐姐被踢出公司經營層，現在連韓航旗下的廉價航空「真航空」（Jin Air）也面臨撤照危機。

《韓國時報》報導，真航空為韓航的全資子公司，於2008年7月開始營運。南韓國土交通部上週對是否續發真航空的營業執照進行審查時，發現被控向廣告公司主管潑水的趙顯玟，在2010年至2016年違規在該公司董事會任職。

根據南韓運輸法，外國公民不能在南韓國內或國際物流公司的董事會任職，若違規可能導致營業執照被撤銷。趙顯玟是美國公民。

據悉，交通部最初沒有想對真航空開罰，原因是趙顯玟已不再擔任這個職務。根據相關法規，如果外國籍董事在政府通知後的3個寬限期內離職，航空公司可避掉任何懲罰。

但因南韓社會對「潑水門」等趙氏家族醜聞的抗議聲越演越烈，政府機構的立場似乎也發生改變，據悉交通部已要3家律師事務所審查相關法律。如果律師們的結論是撤銷執照，交通部計畫舉行公開聽證並採取額外的後續措施。

真航空發言人則表示，目前無法發表評論，「我們正與交通部密切合作。」若真的被撤銷執照，預計會帶來巨大的負面影響，該公司超過1900名員工可能面臨失業。