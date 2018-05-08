北韓高層抵中國大連 金正恩又會習近平？

金正恩與習近平今年3月在北京會面。（資料照，美聯社）

2018-05-08 13:05

〔即時新聞／綜合報導〕南韓媒體報導，根據多個北韓人士消息，有北韓高層7日搭乘專機抵達中國大連市，大連當地已實施嚴格的交通管制，外傳該名人士可能是北韓最高領導人金正恩，由於中國國家主席習近平傳出為了國產航母試航典禮，已抵達大連，中國和北韓首腦再次會面的可能性，再度浮上檯面。

《韓聯社》報導，如果確定訪問大連的北韓高層就是金正恩，那麼這是北韓領導人出乎意料地，在40天內二度訪問中國。

另據中國媒體《多維新聞》報導，中國網路上流傳影片顯示，大連市有多輛黑色國賓車行駛，多處封路，平常對外開放的大連賓館也關閉，當地機場更限制起降數小時。

消息指出，習近平將在7日至8日視察大連，這也是中共19大後習近平首次抵達大連。

另外，遼寧海事局4日發布消息，指出渤海海峽黃海北部在4日至11日有軍事任務；5日則有1架中共海軍直-18運輸機，降落在大連港的自製航母甲板上。外界綜合上述訊息猜測，中國首艘國產航母即將出海進行試航。

金正恩在「文金會」前夕的3月25日至28日訪問中國，與習近平見面，由於現在是金正恩與美國總統川普的「川金會」前夕，相關消息引起外界揣測。