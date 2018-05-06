12歲被修女性侵 60多年後「小爸爸」終於擺脫夢魘

現年76歲的海斯12歲時被修女性侵，2人被趕出修道院後就沒有聯繫，60多年後終於找到親生女兒。（圖擷自每日快報）

2018-05-06 20:16

〔即時新聞／綜合報導〕英國76歲老爺爺海斯（Edward Hayes）在年僅12歲時被修女性侵長達3年，最後修女因為懷孕東窗事發，海斯也被逐出修道院，但受到這件事的陰影影響，他生活一團糟，直到最近他與當年修女誕下的女兒相認，才真的放下悲慘往事。

綜合媒體報導，當時只有10歲的海斯被送往蘭開夏郡（Lancashire）一間修道院，他表示，當時很感激終於有個安身之處，而且他當時是個好學生，說得一口流利拉丁語、加入合唱團，還被球探相中、希望他加入地方球隊。

但他的快樂時光僅僅維持2年，他12歲那年，來自愛爾蘭的27歲修女康萊斯（Mary Conleth）出現，常常製造機會與海斯獨處；海斯說，「某日她將我的褲子脫下，把我壓在地上並坐上來」，還常常掀起修女袍但裡面什麼都沒穿。海斯14歲時，康萊斯還將他安排到單人房方便自己逞慾。

海斯當時性知識不足，以為不要接吻女方就不會懷孕，但是1956年4月康萊斯向修道院承認懷孕，海斯也因此被趕走，事後雖然海斯被收養，但因為擺脫不了童年夢魘，染上酗酒惡習，雖然有過婚姻但最後仍失敗收場。到1998年海斯決定公開經歷討回公道，經過十多年努力，最後只獲賠2萬英鎊（約新台幣80萬元）。

最後他向天主教請願，希望能得知自己孩子的下落，不惜放棄受性侵害者能隱姓埋名的權利，公開自己的經歷，最後教會被他打動答應了他的請求，提供資料讓他順利與62歲的女兒團聚，激動萬分的他表示：「從沒想過會有這天」。

海斯的女兒也淚流滿面的說：「已經找爸爸20年了，能夠相認意義重大，現在我的4個兒女也終於有外祖父可以喊了。」