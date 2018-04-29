法國美術館收購名畫20年 被爆「假的！」一半都是贗品

法國一間專門展出泰瑞斯畫作的美術館，日前被爆館內有近一半畫作為贗品。（法新社）

2018-04-29 19:13

〔即時新聞／綜合報導〕法國南部城市埃爾納（Elne）一間美術館，專門展出已故畫家泰瑞斯（Étienne Terrus）的畫作，但有藝術史學家發現，館內的收藏品疑似為贗品，事後經館內人員鑑定，有近一半畫作為贗品。

綜合外媒報導，藝術史學家弗爾卡達（Eric Forcada）指出，部分畫作出現的建築物，大多是在泰瑞斯過世後才出現，讓他懷疑畫作的真偽，並致電告知館方人員。畫作經鑑定後發現，收藏的畫作中有82件為贗品。

館方收購泰瑞斯畫作長達20年，畫作大多是素描或水彩畫。據館方統計，將近一半的畫作為贗品，花費約16萬歐元（約新台幣579萬元）。贗品一事傳出後，埃爾納市長巴爾尼奧（Yves Barniol）形容：「整件事情像一場災難」。

目前埃爾納警方已經展開調查，不僅針對販售及製作贗品的相關人士提出訴訟，也懷疑受害範圍可能擴及其他地區。

法國畫家泰瑞斯1857年在埃爾納出生，卒於1922年，他人生大部分日子生活在另一個南法山城胡希雍（Roussillon）。他是法國野獸派畫家馬諦斯（Henri Matisse）的親近友人。