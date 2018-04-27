文金會落幕！擁別文在寅 金正恩驅車返北韓

金正恩與其妻李雪主驅車返回北韓，回顧歷史性的1天，2人從互相進入彼此領土到簽署板門店宣言，均為國際焦點。（路透）

2018-04-27 21:57

〔即時新聞／綜合報導〕南北兩韓領袖高峰會議已於朝鮮半島時間晚間9點半（台灣時間8點半）正式落幕，南韓總統文在寅與北韓領導人金正恩相擁而別，金與其妻李雪主驅車返回北韓，回顧歷史性的1天，2人從互相進入彼此領土到簽署板門店宣言，均為國際焦點。

綜合外媒報導，文金會於台灣時間晚間8點半正式落幕，南北兩韓第一家庭與參加晚宴的的26人北韓團及32人南韓團，在酒席開始時聆聽文在寅對兩韓的期許，並附和金正恩許下的承諾，在酒酣耳熱後，文金2人走出板門店南韓端和平之家，正式相擁而別，金正恩與妻搭上加長型禮車回到北韓境內。

文在寅與金正恩於今（27）日上午，分別於韓國時間7點10分與5點42分（台灣時間8點10分、6點42分），離開各自的首都平壤與首爾，隨後文在寅於板門店與北韓交界處的藍色小屋外，迎接徒步進入南韓國土的金正恩，2人先是握手言談，接著金正恩牽著文在寅的手踏入北韓境內，讓全世界見證歷史性的畫面。

隨及2人重回南韓國境，並在小學生獻花、檢閱儀仗隊伍後，於台灣時間上午10點半進入和平之家展開對話，期間金正恩向文在寅表示應要求，帶來了北韓的冷麵，文亦稱讚金正恩的帶領使兩韓邁向和平，中午金正恩回到北韓用餐後，於下午與文在寅共同植樹。

2人隨後在沒有保全人員的情況下，共同在板門店步道散步，並於池畔上的藍色木棧道中，展開「板凳長談」，掌握發語權的文在寅讓金正恩聽得連連點頭，雙方於晚宴前簽署板門店宣言，承諾為朝鮮半島零核武共同努力，並促使韓戰於今年底前宣布結束。