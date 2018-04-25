仇女導致殺人？多倫多撞人兇嫌臉書：「非自願單身！」

多倫多廂型車衝撞事件嫌犯米納希安。（取自網路）

2018-04-25 07:06

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大多倫多週一發生廂型車衝撞人群事件，造成至少10死14傷，25歲兇嫌米納希安（Alex Minassian）出庭被控10項一級謀殺罪名和13個意圖殺人罪。另外米納希安也被發現，肇事前曾在臉書留言，「非自願單身的叛逆」，疑似因為多次被女性拒絕，長期對女性感到不滿。

綜合外媒報導，米納希安在犯案前po出「非自願單身的叛逆」（incel rebellion）的留言，「incel」則是「involuntary celibacy」的縮寫。不過，警方表示，雖然大部分被害人是女性，但無法證明是蓄意對女性行兇。

米納希安的貼文中也稱讚，2014發生的美國加州大學槍擊案凶手羅傑（Elliot Rodger）是「絕頂紳士羅傑萬歲」。羅傑在行兇前也曾拍片，描述自己被女性拒絕，並認為有錢的生活才是一切，他也自稱是「連吻都沒接過的處男」（a kissless virgin），羅傑對世界還有「殘酷的女人們」累積下來的怨念和不滿，轉化為殺人的報復行動。

米納希安的高中、大學同學則說，他沒有特定宗教、政治立場，也沒有暴力傾向，為人友善，但似乎有社交障礙，很難與人交談，身體會不由自主一直抽動、拍自己的頭。一名塞尼卡同學說，米納希安是專長繪圖晶片的電腦高手，只是不擅交際。